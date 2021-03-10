Райффайзенбанк снижает ставку по льготной ипотеке до 5,89%

Райффайзенбанк снижает ставку для программы «Ипотека с господдержкой 2020» на 0.2 п.п. Теперь она составляет 5,89%. Предложение распространяется на покупку жилья в новостройке. Льготная ставка сохранится на весь срок кредитования.

«Мы рады предложить одну из самых выгодных ставок на рынке. Оставить заявку на ипотеку по льготной ставке можно в личном кабинете на нашем сайте или в мобильном приложении и получить одобрение в течение одного дня. Те, кто выбирает личное общение, могут получить консультацию в офисе банка, а затем обмениваться документами с менеджером по электронной почте и в мессенджерах», - отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн рублей в других регионах страны.

Подробнее можно узнать на raif.ru.