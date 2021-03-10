Крупнейший держатель рублевого долга России собрал ОФЗ на 2,4 трлн рублей

Он владеет 17,7% всего объема выпущенных рублевых ОФЗ, сообщает РБК со ссылкой на данные Банк России.

На 1 января 2021 года крупнейший российский держатель облигаций федерального займа (ОФЗ), размещаемых Минфином, владел бумагами на 2,4 трлн руб., сообщил ЦБ. Это 17,7% всего объема рынка рублевых гособлигаций России, показал мониторинг регулятора по данным депозитариев.

Банк России считает такую концентрацию на внутреннем долговом рынке «относительно высокой». Больше половины российского госдолга, номинированного в ОФЗ (51,1%), приходится на десять крупных участников. Среди них есть локальные инвесторы и нерезиденты, отмечает ЦБ, не раскрывая перечень держателей.

На начало 2021 года внутренний долг России составлял 14,06 трлн руб., следует из статистики Минфина. На разные виды облигаций федерального займа приходилось примерно 13,7 трлн руб. За прошлый год заимствования государства на локальном рынке выросли на 50,6%, или 4,7 трлн руб. Заметнее всего на фоне кризиса и пандемии увеличился выпуск ОФЗ-ПК (с переменным купоном) — за 2020 год объем таких обязательств вырос в 2,7 раза, или почти на 3 трлн руб. Для сравнения: выпуск ОФЗ-ПД с фиксированной ставкой купона за тот же период прибавил 25,1%, или 1,6 трлн руб.