Экспорт зерна в полувагонах ПГК набирает обороты

Первая грузовая компания (ПГК) в условиях ограничений со стороны Китая на прием российских грузов развивает альтернативный способ доставки зерновой продукции в полувагонах. С февраля оператор приступил к погрузке сои в этом типе подвижного состава из Амурской области в Приморский край.
«Грузоотправители сегодня сталкиваются со сложностями при отправке своей продукции в Китай из-за ограничений в работе погранпереходов. Наша задача – обеспечить ритмичный вывоз грузов в этих условиях. С февраля мы начали осуществлять перевозки сои для нового клиента. Партнера заинтересовало наше предложение использовать полувагоны для погрузки зерновой продукции в биг-бегах (специальные мешки для перевозки сыпучих грузов – прим.). Такое логистическое решение оказалось оптимальным для него. В феврале в вагонах ПГК было отправлено 4 тыс. тонн сои. В ближайшие три месяца предприятие планирует перевезти еще 40 тыс. тонн груза», – прокомментировал директор Иркутского филиала ПГК Валерий Яхимович.
Раньше компания перевозила свою продукцию на экспорт автотранспортом, поэтому клиенту было важно быстро разобраться в особенностях железнодорожной логистики, взаимодействия с перевозчиком и оформлении документов. ПГК взяла на себя полное сопровождение перевозки от подачи заявки до доставки на конечную станцию.
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Груз следовал со станции Благовещенск Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) до станции Угольная Дальневосточной магистрали (ДВЖД) и далее морским транспортом в Китай.
Первые отправки зерновой продукции в полувагонах ПГК выполнила в январе 2021 года. Оператор перевез пшеницу в биг-бегах из Амурской области.
ПАО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – 110 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.