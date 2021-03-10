Экспорт зерна в полувагонах ПГК набирает обороты

Первая грузовая компания (ПГК) в условиях ограничений со стороны Китая на прием российских грузов развивает альтернативный способ доставки зерновой продукции в полувагонах. С февраля оператор приступил к погрузке сои в этом типе подвижного состава из Амурской области в Приморский край.

«Грузоотправители сегодня сталкиваются со сложностями при отправке своей продукции в Китай из-за ограничений в работе погранпереходов. Наша задача – обеспечить ритмичный вывоз грузов в этих условиях. С февраля мы начали осуществлять перевозки сои для нового клиента. Партнера заинтересовало наше предложение использовать полувагоны для погрузки зерновой продукции в биг-бегах (специальные мешки для перевозки сыпучих грузов – прим.). Такое логистическое решение оказалось оптимальным для него. В феврале в вагонах ПГК было отправлено 4 тыс. тонн сои. В ближайшие три месяца предприятие планирует перевезти еще 40 тыс. тонн груза», – прокомментировал директор Иркутского филиала ПГК Валерий Яхимович.

Раньше компания перевозила свою продукцию на экспорт автотранспортом, поэтому клиенту было важно быстро разобраться в особенностях железнодорожной логистики, взаимодействия с перевозчиком и оформлении документов. ПГК взяла на себя полное сопровождение перевозки от подачи заявки до доставки на конечную станцию.

Груз следовал со станции Благовещенск Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) до станции Угольная Дальневосточной магистрали (ДВЖД) и далее морским транспортом в Китай.

Первые отправки зерновой продукции в полувагонах ПГК выполнила в январе 2021 года. Оператор перевез пшеницу в биг-бегах из Амурской области.

Для справки:

ПАО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – 110 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.