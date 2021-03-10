Российская строительная неделя открылась в Москве

В мероприятии принимают участие около 150 компаний из России, Германии, Казахстана, Польши, Турции и Финляндии, которые демонстрируют свои инновационные разработки и технологии в строительстве.

В рамках Недели, которая проходит с 9 по 12 марта, также работает ежегодная выставка строительных, отделочных материалов и технологий ROSBUILD-2021. Деловая программа включает VI Всероссийское совещание по развитию жилищного строительства, форум «Строим будущее России вместе», конгресс деревянного домостроения.

Ирек Файзуллин. Фото с сайта minstroyrf.gov.ru

– Президент РФ поставил серьезную задачу – построить в стране миллиард кв. м жилья, Каждый пятый квадратный метр жилья в течение 10 лет должен стать новым, – сказал на открытии Недели вице-премьер Марат Хуснуллин. – Для этого концентрируются все ресурсы – финансовые, организационные, законодательные.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин назвал главные направления, по которым будет работать Минстрой: сбалансированное пространственное развитие, новые жилищные возможности, экология, цифровизация.

Большая работа, по словам министра, идет и по сокращению нормативных актов в стройотрасли, которых накопилось огромное количество. Да и в целом система жилищного строительства в России меняется, в соответствии с новыми требованиями. Например, в Минстрое появились сразу два департамента: комплексного развития территорий (КРТ) и промышленного строительства, которое в последние годы было пущено на самотек.

Файзуллин сделал акцент на том, что даже в условиях пандемии в России сумели построить около 80 млн. кв. метров жилья, из них 41 млн. кв. м – это многоквартирное жилье. Объем ипотечных кредитов за прошедший год увеличился на 35% – было выдано 1,7 млн. кредитов на общую сумму более 4 трлн. рублей.

– В прошлом году построено 3,8 млн. кв. метров индивидуального жилья. И здесь перед правительством стоит серьезная задача: выработать понятные правила, которые дадут возможность получить ипотечный кредит на строительство индивидуального жилья всем желающим, – также отметил министр строительства и ЖКХ РФ.

Фото с сайта minstroyrf.gov.ru

По словам управляющего директора «ДОМ.РФ» Алексея Ниденса, ситуацию на рынке недвижимости стабилизировало проектное финансирование: у застройщиков, благодаря ему, всегда есть деньги на стройку, а у потребителя – уверенность в том, что проект не закроется в одночасье.

Как следствие, даже несмотря на пандемию, спрос в конце 2020 года превысил предложение, что по информации Ниденса, позволило давать беспрецедентно низкие ставки для отрасли. Это сразу же сказалось на количестве проектов – в феврале 2021 года их оказалось на 55% больше, чем в феврале 2020 года. Кроме того, было выделено около 7 млрд рублей для низкомаржинальных проектов – в тех регионах, где доходность девелоперов по проекту менее 15%. По этой программе в регионах будет дополнительно построено 3 млн. кв.метров жилья.

При этом, по мнению главы фонда реформирования ЖКХ Сергея Степашина, не нужно забывать о проблемах. Одна из них – коммунальная инфраструктура.

– Сегодня 39% всего жилья в России не имеет водопровода, а 50% - канализации. И это в 21-м веке! – сделал акцент Степашин. – Кроме этого, если новое жилье будет строиться на старых инженерных сетях, мы проблему не решим. Не стоит забывать и об энергоэффективности: сегодня энергопотери составляют, в переводе на деньги, около 300 млрд рублей.