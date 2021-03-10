«Верхнечонскнефтегаз» закачал в подземное хранилище 2,5 млрд м3 попутного нефтяного газа

Компания «Верхнечонскнефтегаз», которая входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть», произвела закачку в подземное газохранилище 2,5 млрд м3 попутного нефтяного газа (ПНГ) с начала реализации программы по его рациональному использованию. Газовое хранилище было введено в эксплуатацию в 2019 году.

Технология по закачке ПНГ в хранилище впервые в Восточной Сибири была реализована на Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении. Ее уникальность заключается в накоплении попутного газа во временном подземном хранилище для последующего рационального использования, а не для поддержания пластового давления. Технология позволила довести уровень утилизации ПНГ на Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении до 97%, что является одним из лучших показателей в отрасли.

Попутный газ, полученный в процессе добычи нефти на Верхнечонском месторождении, идет на технологические нужды промысла – для работы газотурбинной электростанции, а также является топливом для печей нагрева нефти и котельных.

В рамках реализации проекта на Верхнечонском месторождении были построены газокомпрессорная станция мощностью более 1 млрд м3 в год, нагнетательный газопровод протяженностью 41 км, а также шесть газонагнетательных скважины для закачки ПНГ. Площадь хранилища составляет 330 км2 или около четверти площади всего месторождения.

Справка:

АО «Верхнечонскнефтегаз» разрабатывает Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение, одно из крупнейших в Восточной Сибири, которое расположено в Катангском районе Иркутской области.