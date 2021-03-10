В Иркутске впервые появился гигабитный домашний интернет

МТС сообщает о завершении первого этапа модернизации сетей фиксированной связи в Иркутске и запуске домашнего интернета со скоростью до 1 Гбит/с.

– Адепты домашнего гигабитного интернета обычно говорят о качестве потокового видео и скорости онлайн-игр. Но Федеральная комиссия по связи США доказала, что для домашних нужд достаточно пропускной способности в 5 мегабит: для электронной почты и голосовой связи – 0,5 мегабит, для просмотра потокового видео среднего качества – 1,5 мегабит, для HD-видео и онлайн игр – 4 мегабита. А, да, еще на сайте Netflix указано, что для 4K-видео вполне достаточно пропускной способности в 25 мегабит, – отмечает на своей странице в Instagram директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев.

Какие задачи решает домашний гиг?

– Безопасность ваших файлов, потому что, имея гигабайт, вы сможете регулярно сохранять копии в облаке.

– Гигабитный интернет оказывается востребован у активных участников торрент-треккеров и организаторов домашних сетей (которые раздают интернет соседям).

– Он пригодится, если вы строите «умный дом». Видеозвонки и другие интеллектуальные камеры, которые загружают фото или видео-файлы, поглощают немалую часть трафика.

– А ещё гигабитная пропускная способность позволяет погружаться, в буквальном смысле этого слова, в новейший формат потокового видео 4K VR.

По словам Владислава Божеева, самое привлекательное в гигабите то, что стоимость тарифа почти не меняется: «МЫ МТС с гигабитным интернетом – 850 рублей.

В данный момент сверхскоростной интернет запущен в нескольких многоквартирных домах, идёт процесс подключения новых домов.