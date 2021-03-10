Ремонт роддома в Ангарске начнется в конце апреля

Ремонт будет выполнен на втором этаже здания. На это будет потрачено более двух млн рублей собственных средств учреждения. Об этом сегодня Губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву доложила главный врач учреждения Наталья Бреус. Напомним, с октября прошлого года в ангарском роддоме были развернуты койки для оказания помощи ковидным пациентам. В медучреждении работала только женская консультация, рожениц направляли для родоразрешения в Усолье-Сибирское и Иркутск. К оказанию плановой медицинской помощи перинатальный центр вернулся 15 февраля.

– Перепрофилирование перинатального центра было вынужденной мерой. Я благодарен медикам, за то, что они смогли оперативно перестроить свою работу. Здесь были созданы идеальные условия для развертывания ковидного госпиталя. Более пятисот человек прошли через него. Почти месяц роддом работает в обычном режиме. В сутки на свет здесь появляются до пять-семь малышей, но мощности позволяют принимать до 15 родов. Поэтому наша задача улучшать материальную базу учреждения и своевременно проводить текущие ремонтные работы. В этом году ремонт проведут на площади около тысячи квадратных метров, – сказал Игорь Кобзев.

Ангарский перинатальный центр является межмуниципальным центром, обслуживает пациентов Усолья-Сибирского, Черемхова, Усольского и Черемховского и других районов, относящихся к группе риска по возникновению акушерско-перинатальных осложнений.

– В начале февраля мы провели всю текущую заключительную дезинфекцию, а также текущий ремонт на площади две тысячи квадратных метров. За две недели февраля у нас родилось 59 малышей, а за восемь дней марта родилось 63 ребенка, – сказала Наталья Бреус.

Глава региона отметил, что в связи со снижением заболеваемости ковидом, а также вакцинацией населения, еще ряд учреждений также готовятся к возвращению оказания плановой медицинской помощи. В ближайшее время планируется к перепрофилированию ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 1».

По состоянию на 10 марта 2021 года функционирует 2685 коек для больных ковидом в 42 медицинских организациях, из них основные - сосредоточены в крупных городах: в Иркутске, Братске, Усолье-Сибирском, Черемхово, Усть-Илимске.