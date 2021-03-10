Сбер и INSEAD: 10 лет сотрудничества и новая открытая программа — Digital Strategy

СберУниверситет совместно с бизнес-школой INSEAD (№ 1 по версии FT Global MBA Ranking 2021) объявляет о запуске новой программы — Digital Strategy. В результате обучения участники научатся создавать точные решения для цифровой трансформации компании, процесса или продукта с учётом отраслевой специфики и узнают множество инсайтов от флагманов цифрового мышления. Впервые секретами практики цифровой трансформации поделится команда топ-менеджеров Сбера, а также преподаватели СберУниверситета и ведущей бизнес-школы мира INSEAD.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

– 10 лет назад совместно с INSEAD мы только начинали говорить с нашими сотрудниками о трансформации бизнеса. Сегодня, в том числе и под влиянием цифровых технологий, мы прошли этот путь — Сбер стал экосистемой. Цифровая трансформация Сбербанка во многом стала возможна благодаря корпоративной культуре инноваций, которую мы заложили тогда и продолжаем развивать сейчас. Запуская новую совместную программу с INSEAD — Digital Strategy, — мы дополнили её практическими советами от команды Сбера. Я с удовольствием приму участие в данной программе в качестве преподавателя и обсужу со слушателями практические шаги цифровой трансформации бизнеса.

Самир Хазижа, декан INSEAD по программам Executive Education:

– За 10 лет нашего сотрудничества со Сбером мы наблюдаем не только уникальную трансформацию Сбера из крупнейшего банка России в ведущую европейскую экосистему, но и огромный спрос на цифровую трансформацию от других российских компаний. С запуска нашей первой совместной программы в 2011 году, открытия для внешних клиентов крайне востребованной программы «Цифровая трансформация в новой реальности» в 2020 году и сейчас, когда стартует абсолютно новая программа Digital Strategy, мы счастливы быть частью цифрового успеха российских компаний

— Digital Strategy рассчитана на руководителей компаний, органов государственной и муниципальной власти с управленческим опытом не менее пяти лет. В программе предусмотрена возможность командного обучения.

— Модули программы включают в себя актуальные знания и инструменты для перехода на новые экономические модели, внедрения цифровых технологий и построения цифровой организации.

— К дистанционному премодулю программы можно присоединиться уже с 19 марта, старт очного обучения в кампусе СберУниверситета — с 13 мая

2021 г.

— Продолжительность программы — шесть месяцев, включая четыре очных модуля в кампусе СберУниверситета и четыре дистанционных модуля.

— В результате участники разработают проекты создания и вывода на рынок цифровых продуктов для увеличения доли выручки компаний от цифровых услуг, а также получат диплом бизнес-школы INSEAD и диплом о профессиональной переподготовке СберУниверситета.