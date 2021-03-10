Сбербанк выдал первый в России ипотечный кредит онлайн на вторичном рынке

Сбербанк выдал первый в России ипотечный кредит на покупку готового жилья без визита покупателя и продавца в банк — полностью в дистанционном формате. Все документы участники сделки подписали усиленными квалифицированными электронными подписями. Сделку удалось провести благодаря сервисам DomClick от Сбера: подготовка договора купли-продажи, «Электронная регистрация» и «Безопасные расчёты».

Кирилл Царёв, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

– Нам важно, чтобы покупатель и продавец жилья могли безопасно и комфортно решить все вопросы и оформить сделку купли-продажи онлайн даже без личной встречи. Раньше для покупки недвижимости требовался всего один визит в банк - для подписания документов - остальные ипотечные услуги и консультации специалистов уже были доступны онлайн. Теперь оформить ипотеку, выбрать жильё, подписать документы, зарегистрировать право собственности и провести расчёты можно дистанционно без посещения банка

Сейчас сервис действует в пилотном режиме в Москве. До конца 2021 года приобрести жильё на вторичном рынке онлайн смогут клиенты банка на территории всей страны.

Подать заявку на ипотеку, выбрать подходящее жилье и оформить сделку онлайн можно на DomClick.ru.