Братчанка перевела мошенникам почти миллион рублей

45-летняя жительница Братска стала жертвой аферистов. Она перевела на их счета 900 тысяч рублей.

Как выяснили следователи, женщине позвонил неизвестный и представившись сотрудником службы безопасности банка сообщил, что на её имя оформлен кредит, превышающий 1 млн рублей. Чтобы отменить незаконно оформленные обязательства и не платить за них проценты, ей было предложено внести на резервные счета эквивалент этой суммы. В дальнейшем, под руководством лже-банкира, братчанка оформила новый заём, после чего обналичила деньги со всех своих счетов и небольшими суммами перевела их на номера мобильных телефонов.

В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.