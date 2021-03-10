Игорь Кобзев обозначил основные направления сотрудничества Правительства области и ВСЖД

Сегодня, 10 марта, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров представил коллективу нового руководителя ВСЖД Вадима Владимирова, который ранее занимал должность начальника Красноярской дороги.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев лично поздравил Вадима Владимирова с назначением на должность начальника Восточно-Сибирской железной дороги и выразил уверенность в плодотворном предстоящем сотрудничестве.

– Уверен, Ваш богатый опыт, знания будут способствовать развитию железнодорожной отрасли в Иркутской области, успешной модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, реконструкции Кругобайкальской железной дороги. Особое внимание необходимо уделить реализации мероприятий по охране озера Байкал во время строительства инфраструктуры для увеличения пропускной способности БАМа и Транссиба. Некоторые участки этих магистралей проходят в зоне Байкальской природоохранной территории. И наша с Вами общая задача – сохранить уникальное озеро для будущих поколений. Многое можно сделать в рамках Года экологии, объявленного РЖД в 2021 году. Надеюсь на нашу совместную плодотворную работу в этом направлении,- подчеркнул Игорь Кобзев.

Губернатор отметил, что кадровые изменения в ОАО «РЖД» являются знаковыми моментами, которые дадут импульс становлению и формированию Восточного полигона Российских железных дорог, развитию всей отрасли в целом.

Справка:

Владимиров Вадим Владимирович родился 27 февраля 1971 года. Окончил Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта, получив квалификацию «инженер путей сообщения по организации и управлению».

Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал в 1991 году помощником, позже – машинистом электровоза локомотивного депо Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской железной дороги. Затем последовательно прошел ступени роста от поездного диспетчера до начальника станции Иркутск-Сортировочный ВСЖД.

С 2005 года занимал должности первого заместителя начальника Иркутского отделения, начальника службы предоставления услуг инфраструктуры в пассажирских сообщениях, заместителя начальника железной дороги по перевозкам, начальника Восточно-Сибирской дирекции управления движением. С мая 2018 года и до настоящего назначения работал начальником Красноярской железной дороги.