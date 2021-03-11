От безнадеги к оптимизму: как отложенный спрос сделал 2020 год лучшим для иркутского бизнеса

«Всё, что сдерживалось в первом полугодии, накрыло нас во втором, и в целом мы очень хорошо закрыли 2020-й год», – отметила Елена Ланцова руководитель компании «РАФТ ЛИЗИНГ» в эксклюзивном интервью Газете Дело.

Бизнес продолжает подводить итоги и оценивать результаты непростого 2020 года. На удивление, во многих сферах экономики они оказались не такими катастрофичными, как казалось год назад. Слова Ланцовой подтверждают и другие участники рынка.

«Во втором квартале в нашей отрасли царила безнадёга, техника и запчасти не продавались. Но осенью продажи выровнялись, и год мы закрыли с лучшими итогами за все 18 лет нашей работы», – признался нашему изданию Виктор Болдаков, генеральный директор «Тимбермаш Байкал», , официальный дилер John Deere в Восточной и Западной Сибири.

Минувший год оказался удачным и для сельского хозяйства. Александр Копотилов – директор сельхозпредприятия «Молочная река» – уверен, что успешно пережить кризис помогла? в том числе и госпрограмма льготного лизинга. Если бы не она, итог был бы значительно хуже.

Историю успехов и трудностей иркутского бизнеса вы сможете узнать уже завтра, а сегодня мы предлагаем посмотреть самые яркие моменты нашей беседы.