Россельхозбанк поддержал конкурс молодых профессионалов Иркутской области

Иркутский региональный филиал Россельхозбанка выступил социальным партнером VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Е53 Agricultural Mechanik – Эксплуатация сельскохозяйственных машин», который состоялся на базе ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум».

В этом году свои профессиональные компетенции, умения и навыки продемонстрировали студенты 10 учебных заведений со всего региона. Экспертный совет определил троих финалистов: первое место завоевал студент Заларинского агропромышленного техникума Павел Поляков, второе место – Захар Белкин, который представлял Тулунский аграрный техникум. Бронза досталась студенту Иркутского аграрного техникума Александру Шаманову. Медальоном за профессионализм жюри отметило работу Максима Курченко – учащегося Усольского аграрно-промышленного техникума.

Директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова отметила высокую значимость чемпионата в сфере профессиональной ориентации молодежи на востребованные в регионе и перспективные для развития агропромышленного комплекса профессии и специальности.

«Основная задача организации WorldSkills – привлечение внимания к значимости рабочих профессий, нестандартный способ рассказать о том, насколько важна профессиональная подготовка и стремление к постоянному росту в выбранной специальности. Студенчество, пожалуй, самое фундаментальное время для осознания значимости выбранной профессии, и отрадно наблюдать, что у ребят уже сформировалось понимание самого термина – профессионал. Это в первую очередь - постоянный рост, умение не теряться в мелочах, четкая уверенность в правильности действий, практика, совершенствование своих умений - то, что называют мастерством. Чемпионат в данном случае – это не столько соревнование с противником, а скорее вызов самому себе – причем самому себе, как профессионалу, и это уже победа!» - отметила в приветственном слове Наталья Баркова.

В течении 5-ти конкурсных дней участники показывали свои навыки и умения в различных спецификациях – наладка электрооборудования и электроники, работы с двигателем механическим приводом специализированной техники, комплектование пахотного агрегата. Финал чемпионата прошел в торжественной обстановке, всех участников поблагодарили за умения, вручили памятные сувениры и отметили рост заинтересованности молодых специалистов в стремлении к профессиональному развитию.

«Сегодня мы подводим итоги VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Пять конкурсных дней позади. Мы все вместе – организаторы, эксперты, партнеры – болели, наверное, за каждого участника, волновались в особо сложные моменты и радовались достижениям. Испытания, как всегда, были непростыми, но ребята с ними справились, показали свои профессиональные навыки и вошли в историю. А победитель регионального этапа поедет на чемпионат России, где, я уверен, достойно представит Иркутскую область», - поздравил ребят директор Иркутского аграрного техникума Сергей Михалев .

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.