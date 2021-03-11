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Законопроект об изменении НДФЛ внесли в Госдуму

С 1 января в России доходы более пяти миллионов рублей в год облагаются повышенной ставкой в 15%, сообщают РИА Новости.

Парламентарий предложил вообще освободить от налога тех, кто зарабатывает до 204 тысяч рублей в год (17 тысяч рублей в месяц), а далее наращивать ставку пропорционально вплоть до 35% при увеличении планки в сто миллионов рублей.

Так, для ежегодного дохода более 204 тысяч рублей Катасонов считает необходимым сохранить ставку в 13%, от пяти миллионов рублей — 15%, от десяти миллионов рублей — 25%, от ста миллионов — 35%.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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