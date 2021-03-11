Законопроект об изменении НДФЛ внесли в Госдуму

С 1 января в России доходы более пяти миллионов рублей в год облагаются повышенной ставкой в 15%, сообщают РИА Новости.
Парламентарий предложил вообще освободить от налога тех, кто зарабатывает до 204 тысяч рублей в год (17 тысяч рублей в месяц), а далее наращивать ставку пропорционально вплоть до 35% при увеличении планки в сто миллионов рублей.
Так, для ежегодного дохода более 204 тысяч рублей Катасонов считает необходимым сохранить ставку в 13%, от пяти миллионов рублей — 15%, от десяти миллионов рублей — 25%, от ста миллионов — 35%.
Читайте также:
Банк «Открытие»: россияне не намерены отказываться от депозитов после введения налога на доход с вкладов
2 марта 2021