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Названы регионы, в которых продлят льготную ипотеку

В интервью Известиям глава Центробанка Эльвира Набиуллина упомянула 24 региона.

В этих субъектах спрос на недвижимость еще не восстановился, поэтому негативного эффекта от меры не будет, пояснила она.

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По расчетам регулятора, есть 24 субъекта, в которых могли бы без негативных эффектов продолжаться программы льготной ипотеки – это:

  • Башкортостан,
  • Удмуртия,
  • Мордовия,
  • Алтай,
  • Дагестан,
  • Чечня,
  • Ингушетия,
  • Ставропольский край,
  • Новосибирская обл.,
  • Ростовская обл.,
  • Челябинская обл.,
  • Ярославская обл.,
  • Саратовская обл.,
  • Волгоградская обл.,
  • Тверская обл.,
  • Ульяновская обл.,
  • Кировская обл.,
  • Ивановская обл.,
  • Оренбургская обл.,
  • Омская обл.,
  • Псковская обл.,
  • Астраханская обл.,
  • Томская обл.,
  • Курганская обл.

Однако в целом программу нужно сворачивать с июля этого года, подтвердила в разговоре с Известиями глава ЦБ.

Ранее Набиуллина предложила субсидировать ставки по ипотеке в зависимости от количества детей. Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила расширить критерии льготной ипотеки для молодых семей, например, субсидировать ставки в зависимости от количества детей. По словам госпожи Набиуллиной, сейчас эта программа не очень востребована.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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