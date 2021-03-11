Названы регионы, в которых продлят льготную ипотеку

В интервью Известиям глава Центробанка Эльвира Набиуллина упомянула 24 региона.
В этих субъектах спрос на недвижимость еще не восстановился, поэтому негативного эффекта от меры не будет, пояснила она.
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По расчетам регулятора, есть 24 субъекта, в которых могли бы без негативных эффектов продолжаться программы льготной ипотеки – это:
- Башкортостан,
- Удмуртия,
- Мордовия,
- Алтай,
- Дагестан,
- Чечня,
- Ингушетия,
- Ставропольский край,
- Новосибирская обл.,
- Ростовская обл.,
- Челябинская обл.,
- Ярославская обл.,
- Саратовская обл.,
- Волгоградская обл.,
- Тверская обл.,
- Ульяновская обл.,
- Кировская обл.,
- Ивановская обл.,
- Оренбургская обл.,
- Омская обл.,
- Псковская обл.,
- Астраханская обл.,
- Томская обл.,
- Курганская обл.
Однако в целом программу нужно сворачивать с июля этого года, подтвердила в разговоре с Известиями глава ЦБ.
Ранее Набиуллина предложила субсидировать ставки по ипотеке в зависимости от количества детей. Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила расширить критерии льготной ипотеки для молодых семей, например, субсидировать ставки в зависимости от количества детей. По словам госпожи Набиуллиной, сейчас эта программа не очень востребована.