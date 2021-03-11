Названы регионы, в которых продлят льготную ипотеку

В интервью Известиям глава Центробанка Эльвира Набиуллина упомянула 24 региона.

В этих субъектах спрос на недвижимость еще не восстановился, поэтому негативного эффекта от меры не будет, пояснила она.

По расчетам регулятора, есть 24 субъекта, в которых могли бы без негативных эффектов продолжаться программы льготной ипотеки – это:

Башкортостан,

Удмуртия,

Мордовия,

Алтай,

Дагестан,

Чечня,

Ингушетия,

Ставропольский край,

Новосибирская обл.,

Ростовская обл.,

Челябинская обл.,

Ярославская обл.,

Саратовская обл.,

Волгоградская обл.,

Тверская обл.,

Ульяновская обл.,

Кировская обл.,

Ивановская обл.,

Оренбургская обл.,

Омская обл.,

Псковская обл.,

Астраханская обл.,

Томская обл.,

Курганская обл.

Однако в целом программу нужно сворачивать с июля этого года, подтвердила в разговоре с Известиями глава ЦБ.

Ранее Набиуллина предложила субсидировать ставки по ипотеке в зависимости от количества детей. Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила расширить критерии льготной ипотеки для молодых семей, например, субсидировать ставки в зависимости от количества детей. По словам госпожи Набиуллиной, сейчас эта программа не очень востребована.