Вакцинационный поезд пройдет по Иркутской области

С 11 марта пункты для вакцинации от коронавируса будут развернуты в поезде «Федор Углов», сообщают в областной администрации.

Вакцинация в передвижном консультативно-диагностическом центре (ПКДЦ) «Федор Углов» будет проходить по 29 марта. Врачи будут принимать пациентов с 09.00 до 18.00 часов.

Поезд сделает 15 остановок.

На каждой станции медицинские работники развернут по четыре прививочных пункта. Поставить вакцину от коронавируса может любой желающий при необходимых медицинских показаниях. Завершающий этап вакцинации будет организован также – «Фёдор Углов» поедет по населенным пунктам через 21 день.

График работы ПДКЦ:

11 марта – ст. Черемхово,

12 марта – ст. Залари,

13, 14 марта – ст. Зима,

15 марта – ст. Куйтун,

16 марта – ст. Тулун,

17, 18 марта – ст. Нижнеудинск,

19 марта – ст. Алзамай,

20, 21 марта – ст. Тайшет,

22 марта – ст. Невельская,

23 марта – ст. Новочунка,

24 марта – ст. Чуна,

25 марта – ст. Турма, 26,

27 марта – ст. Вихоревка,

28 марта – ст. Падунские Пороги,

29 марта – ст. Гидростроитель.

Напомним, что в Иркутском районе открыли три пункта для вакцинации от коронавируса – в поликлиниках поселков Дзержинск, Молодежный и Маркова.

Записаться на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19 также можно также и на Едином портале ГОСУСЛУГИ или по телефону либо через регистратуру лечебных учреждений с последующим внесением данных в Единый портал государственных услуг Российской Федерации.