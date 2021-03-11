Заболеваемость коронавирусом в Иркутской области снижается

– Однако мы рекомендовали продлить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет до 31 марта, – сказал Игорь Кобзев.

Всего в Иркутской области на данный момент привито от коронавирусной инфекции 67 117 человек, полный курс вакцинации получили 29 881 человек. Треть всех вакцинированных – жители региона старше 60 лет. Всего в области работают 62 прививочных пункта.

Сейчас в 42 медицинских организациях области развернуто 2 685 коек для лечения больных коронавирусной инфекцией, резерв коек составляет 38,6%. Постепенно медицинские учреждения возвращаются к своему исходному профилю медпомощи. Также вакцинационный поезд запустили в Иркутской области. С 11 марта пункты для вакцинации от коронавируса будут развернуты в поезде «Федор Углов».

Напомним, что в Иркутском районе открыли три пункта для вакцинации от коронавируса – в поликлиниках поселков Дзержинск, Молодежный и Маркова.

Записаться на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19 также можно также и на Едином портале ГОСУСЛУГИ или по телефону либо через регистратуру лечебных учреждений с последующим внесением данных в Единый портал государственных услуг Российской Федерации.