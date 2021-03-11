Минстрой согласовал строительство первого в России автодорожного моста из алюминия

Ранее с просьбой поддержать утверждение СТУ на строительство автодорожного моста с пролетными строениями из алюминиевых сплавов к руководству Минстроя России обратились научно-исследовательские институты МАДИ, НИУ МГСУ и АО ЦНИИС, обладающие актуальными компетенциями в области проектирования мостовых конструкций из алюминия, сообщают в пресс-службе РУСАЛа.

В своих обращениях представители экспертного сообщества отмечали, что основой разработанных ими СТУ стали главные нормативные документы по мостостроению, результаты четырех лет лабораторных и полигонных испытаний, а также международный опыт постройки и эксплуатации мостовых конструкций из алюминиевых сплавов.

Возрождение алюминиевого мостостроения началось в России более 5 лет назад по инициативе основателя РУСАЛа промышленника Олега Дерипаска, первый инновационный мост из алюминиевых сплавов при поддержке Алюминиевой ассоциации был установлен в Нижегородской области в 2017 году. Новый пилотный проект будет реализован также в Нижегородской области: это будет мост длиной 72 метра через реку Линда в городе Бор на автодороге Толоконцево – Могильцы. Объект планируется построить и сдать в эксплуатацию в 2021 – 2022 годах.

В реализации уникального для страны проекта примут участие предприятия, входящие в Алюминиевую Ассоциацию: Арконик СМЗ (Самара) произведет прокат, КраМЗ (Красноярск) изготовит ортотропную плиту, на заводе «Сеспель» (Чебоксары) осуществят соединение мостовых конструкций методом сварки трением с перемешиванием. Общий вес конструкций из алюминиевого сплава составит около 200 тонн.

– Принятое в министерстве строительства решение открывает новый этап в развитии мостостроения в России, – отмечает Сопредседатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская. - В нашей стране у этого направления есть большие перспективы – пешеходные и автодорожные мосты из легкого, стойкого к коррозии и экологичного алюминия могут строиться, в том числе, и в рамках программы замены и реконструкции аварийных и предаварийных мостовых сооружений.

В мире насчитывается более 1000 пешеходных и автомобильных мостов из алюминиевых сплавов. По числу введенных в эксплуатацию алюминиевых мостов первое место занимает Китай, также среди лидеров США, Канада, страны Западной и Северной Европы. В России с 2017 года построено 8 алюминиевых пешеходных мостов: 2 – в Нижегородской области, 3 – в Красноярске, 2 – в Москве и 1 – в Туле (этот мост реализован в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»).