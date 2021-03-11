«Лесная амнистия» проходит в Иркутской области

Категории земельных участков приведены в соответствие с видами разрешенного использования: с «земли лесного фонда» на земли других категорий, сообщают в Росреестре.

Закон о «лесной амнистии» вступил в силу в августе 2017 года. Этот закон призван устранить противоречия между Государственным лесным реестром и ЕГРН и защитить граждан от изъятия их недвижимости из-за того, что земельный участок находится на землях лесного фонда.

– В сфере реализации положений закона о «лесной амнистии» Управлением были достигнуты очень хорошие результаты, – отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Лариса Варфоломеева. – Если на начало этой работы суммарная площадь лесных участков в ЕГРН была на 13% больше, чем площадь территории всей Иркутской области, то на сегодняшний день мы вошли в границы Приангарья. За этими цифрами – результат большой проделанной работы.

До вступления в силу данного закона права на земельные участки, в том числе предназначенные для ведения садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, регистрировались по упрощенной схеме. То есть, владельцам таких участков не нужно было определять их границы для того, чтобы оформить их в собственность. Аналогичным образом – без определения границ – на кадастровый учет ставились лесные участки.