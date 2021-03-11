В Тайшете построят пешеходный мост и стену творчества

В городском парке Тайшета Иркутской области вскоре начнутся работы по реконструкции и благоустройству, сообщает RosTender.info.

Администрация Тайшета объявила тендер на благоустройство парка. Максимальная цена контракта с победителем составит 131,5 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 17 марта, итоги закупки подведут 19 марта.

С концепцией обновления парка город участвовал во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и получил грант из федерального бюджета. Кроме того, на реконструкцию будут направлены средства областного и городского бюджетов, а также пожертвования от бизнеса.

Согласно материалам тендера, в парке построят вело-пешеходную дорожку с мостом, открытый амфитеатр со сценой для торжеств и концертов. В парке будет выделена историко-мемориальная зона, где установят стелу и отреставрируют памятник на месте братской могилы борцов за советскую власть.

В спортивной зоне парка оборудуют спортплощадки и детскую игровую площадку, в культурно-досуговой зоне появится стена для творчества. В парке проведут озеленение и создадут рокарий – каменистый сад. Как ожидается, в обновленном виде общественная зона отдыха предстанет перед горожанами к концу октября 2021 года.

Как сообщалось в СМИ, в реконструкцию парка планировала вложиться компания РУСАЛ. Она объявляла конкурс проектов благоустройства «Территория РУСАЛа», на который городская администрация представила проект обновления парка.