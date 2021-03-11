ПФР оштрафовал иркутские компаниина на 50 млн рублей за несвоевременную сдачу отчетности

К работодателям Иркутской области в 2020 году применены финансовые санкции, предусмотренные статьей 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», на общую сумму 49,6 млн. рублей, сообщает пресс-служба ПФР по Иркутской области.

В отношении должностных лиц за этот же период сформировано 7,8 тысяч протоколов по фактам административных правонарушений.

ПФР обращает внимание страхователей – форма СЗВ-ТД «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица» представляется страхователями отдельно по каждому зарегистрированному лицу. Финансовые санкции за несоблюдение порядка представления сведений в форме электронных документов применяются в размере 1000 рублей за каждую форму СЗВ-ТД в отдельности.

Кроме того ведомство напоминает, что с 1 января 2021 года вступили в силу изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, предусматривающие привлечение к административной ответственности должностных лиц работодателей в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 300 до 500 рублей за непредставление в срок, либо представление неполных или недостоверных сведений СЗВ-ТД.