На 39% выросло число вакансий в Иркутской области в феврале

Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию с трудоустройством в Иркутской области в феврале. Ключевые выводы: чаще всего работодатели из региона в этом месяце искали специалистов по продажам и из сферы строительства; самый большой рост спроса произошел на сотрудников профсфер «Государственная служба, некоммерческие организации», при этом значительно сократился спрос на медиков по сравнению с январем. Наиболее дефицитными кадрами в регионе остаются медики, строители и рабочие, а сложнее всего найти работу в феврале было начинающим специалистам.

Количество открытых вакансий в феврале 2021 года увеличилось на 11% по сравнению с январем. При этом динамика вакансий в Иркутской области по отношению к февралю прошлого года составила +39%.

Для сравнения, в целом по России количество вакансий в феврале сократилось на 15% по сравнению с январем, и выросло на 37% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

«Столь высокий спрос на кадры в начале года нетипичен для рынка труда, обычно пик роста вакансий приходится на весенние месяцы, но уже с января мы наблюдаем растущую активность работодателей. В целом, это можно оценивать как позитивный тренд, который говорит о восстановлении экономики в регионе», - комментирует Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.

Чаще всего в феврале компании нанимали специалистов из профессиональных сфер «Продажи» (22% от общего числа вакансий в регионе), «Строительство, недвижимость» (17%) «Транспорт, логистика» (14%), «Рабочий персонал» (12%) и «Производство» (11%).

Наиболее активно в феврале искали работу молодые специалисты (17% от общего числа резюме в регионе), специалисты продаж (14%), сотрудники из профсферы «Транспорт и логистика» (9%), административный персонал (8%), а также специалисты из сферы производства (6%).

В феврале по сравнению с январем наиболее заметно вырос спрос на специалистов профессиональных сфер «Государственная служба» (152%), «Домашний персонал» (+52%), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (+45%), «Безопасность» (+31%) и «Начало карьеры, студенты (+24%). При этом в феврале упал спрос на медиков (-48%) и топ-менеджеров (-9%).

Средняя конкуренция среди соискателей Иркутской области в феврале составила 3,5 резюме на вакансию. При этом, наиболее жесткая конкуренция за рабочие места в регионе наблюдается среди начинающих специалистов (в среднем, 11,7 резюме на вакансию).

Наиболее дефицитными кадрами в регионе являются специалисты из сферы консультирования (в среднем, меньше одного резюме на вакансию), а также сотрудники из профсферы «Строительство» (0,9 резюме на вакансию) и медики (1,1 резюме на вакансию). Традиционно сохраняется серьезная нехватка рабочего персонала – на одну вакансию приходится в лучшем случае 1,4 резюме.