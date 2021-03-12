Вышла в свет Газета Дело за март 2021 года

Герои публикаций второго номера Газеты Дело продолжают подводить итоги и оценивать результаты 2020 года. На удивление, они оказались не такими катастрофичными, как казалось год назад. При этом предприниматели признают, что пандемия многому их научила, и сейчас многие из них пересматривают тактику дальнейшего развития своих компаний и пишут новые бизнес-стратегии. О пост-пандемийных тенденциях в экономике, о том, как обратить в свою пользу глобальные кризисные явления и оседлать длинные тренды, а ещё – заставить клиентов падать в обморок при мысли о расставании с полюбившимися сервисами – читайте в мартовском выпуске Газеты Дело. «Из Иркутской области можно работать со всей Россией» Елена Ланцова, «РАФТ ЛИЗИНГ», – о стратегической переоценке приоритетов Несмотря на мировой кризис и пандемию коронавируса, многие бизнес-компании завершили 2020 год даже с лучшими показателями, чем планировали. В их числе – и «РАФТ ЛИЗИНГ». Как обратить в свою пользу глобальные кризисные явления? На какие продукты и кейсы лучше сделать ставку на падающем рынке? А от чего стоит отказаться без сожалений, чтобы быстрее двигаться вперёд? Об этом – в интервью Газеты Дело с руководителем «РАФТ ЛИЗИНГ» Еленой Ланцовой.

Как брокер «Фридом Финанс» становится экосистемой Freedom Holding Corp.– международный инвестиционный холдинг с филиалами в России, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Украине, Германии и на Кипре. Акции холдинга с 2019 года торгуются на американской фондовой бирже Nasdaq. Это единственный брокер из СНГ, получивший там листинг. FRHC специализируется на предоставлении клиентам из стран присутствия прямого доступа к торгам в США. Но, как рассказывает глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов, для успешного развития бизнеса сейчас недостаточно быть лидером только в своей области, в своей нише.

«Мы заряжены на изменения». Новый управляющий Иркутского Сбера – о себе и о банке В Иркутском отделении Сбербанка – новый управляющий. Юлия Кальвина переехала в Сибирь 5 лет назад из Оренбурга и возглавляла блок «Розничный бизнес и сеть продаж» в Байкальском банке. Вступив в новую должность, Юлия встретилась с региональными журналистами и рассказала, как ей помогает в банковском деле опыт предпринимательства и преподавания, объяснила, почему будущее – за ESG-стратегией и «зеленым» финансированием бизнеса, поделилась, как адаптируется к постоянным изменениям и каково это – руководить уже не банком, а экосистемой. Будущее – за жителями. В поселке «Горизонт» началась вторая очередь строительства

Дети играют в ледовом городке, взрослые поздравляют с новосельем очередного соседа, кто-то расчищает каток на заливе, кто-то спешит на лыжную прогулку – в поселке «Горизонт» на Байкальском тракте уже вовсю кипит жизнь. В прошлом году девелопер ввел в эксплуатацию все дома первой очереди, в 2021-м – приступил ко второй, заключительной. О том, как концепция «поселка, из которого не хочется уезжать на выходные», становится реальностью, мы поговорили с генеральным директором УК «Система АМТ» Антоном Кондратьевым.

Как показал опыт 2020 года, в условиях нынешней экономической ситуации лучших результатов добиваются бизнесы, которые играют вдолгую, имеют стратегию и могут «оседлать» длинные тренды. Этого мнения придерживаются бизнес-эксперт, управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» Сергей Макшанов (Санкт-Петербург) и исполнительный директор торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» Ярослав Шиллер (Иркутск).

В 2020 году многие компании с удивлением обнаружили, что от их услуг клиент может легко отказаться. Для некоторых этот шок оказался последним. «Даже крупные бизнесы подчас бредут без стратегии, – удивляется управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» Сергей Макшанов. – Но если в спокойные времена позиция "Нас невозможно сбить с пути – нам все равно, куда идти" могла сойти за смелость, то во время чумы с ней явно пора заканчивать». На традиционных «Базовых стратегиях» в феврале эксперт дал несколько советов иркутскому бизнесу.

Что такое креативное пространство? Кому и зачем оно нужно? Как общегородское пространство помогает продвинуть бизнес? Какие места в Иркутске можно назвать креативными общественными пространствами? Ответы на эти вопросы искали участники дискуссии «Преобразование территорий. Создание креативных и общественных пространств», которая прошла на выставке «Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты». Организатором дискуссии выступило иркутское представительство Российской гильдии управляющих и девелоперов.

Ольхонское притяжение: как ледовый фестиваль поможет привлечь туристов из Европы на Байкал Казалось бы, что общего между островом Ольхон на Байкале и Францией? И тем не менее общее есть – это фестиваль Olkhon Ice Fest, который организовали руководитель туристической компании «Ольхон Скай» Семён Майор и французский меценат Филипп Дютей. Почему бывший нефтяник из Красноярска перебрался на Байкал и стал заниматься туристическим бизнесом? Как нашли друг друга сибиряк и француз? В чём заключается идея и «сакральный» смысл Olkhon Ice Fest? И с какими трудностями приходится сталкиваться его организаторам? Об этом Семён Майор рассказал Газете Дело. Чартеры на Байкал: за и против