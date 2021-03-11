Режим повышенной готовности ввели в Листвянке и Усолье-Сибирском

В двух муниципальных образованиях Иркутской области – городе Усолье-Сибирском и в посёлке Листвянка введен режим повышенной готовности. Пресс-служба МЧС по Иркутской области сообщает, что всё готово к реагированию на возможные происшествия, связанные с выходом воды из русел рек.

Выход наледных вод к семи приусадебным участкам в посёлке Листвянка произошёл в результате промерзания русла реки Крестовка. Накануне там прошло выездное совещание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Угрозы для жилых домов нет, однако вода подошла к участкам на улице Судзиловского и на улице Горького. Силами местной администрации организовано оповещение жителей, обследование домов и участков дорог, проводится патрулирование.

В городе Усолье-Сибирском также продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с выходом из русла реки Скипидарка. Подтопленных жилых домов нет. Работники теплосетей ежедневно осуществляют проливку горячей водой русла реки и водопропускных труб.