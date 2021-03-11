19 школ и 13 детских садов планируют построить в Приангарье

В ближайшие три года в Иркутской области должны построить 32 объекта образования. Об этом Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил на совещании, посвященном актуальным вопросам реализации государственной политики в сфере общего образования.



Заместитель Министра просвещения России сообщил, что ведомством разработан проект мотивирующего мониторинга деятельности органов управления образованием регионов страны. Оценка производится по 49 показателям, разбитым на группы. Первая – это достижение учебно-воспитательных результатов. Вторая – создание условий для их достижения (оплата труда педагогов, применение элементов цифровой образовательной среды, доля руководящих работников в образовательных организациях и т.д.). Третья группа – организация рабочих процессов (бюджетная отчетность, электронный бюджет).



Проект мониторинга находится в доработке. В ноябре текущего года будут получены первые результаты оценки эффективности органов управления образования регионов.