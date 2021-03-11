Примсоцбанк выдал банковскую гарантию в адрес Управления делами президента РФ

Примсоцбанк и индивидуальный предприниматель Филатов Алексей Алексеевич подписали договор о предоставлении банковской гарантии по контракту на оформление, подписку и доставку иностранных периодических изданий в Администрацию Президента Российской Федерации в 2021 году.



С данным клиентом Примсоцбанк работает с октября 2020 года. На данный момент бизнесмен получил в банке 10 гарантий. Отметим, ИП Филатов А.А. занимается производством и поставкой печатной продукции для нужд военнослужащих и работников органов, библиотек и институтов.



Его заказчиками также являются Военное Образовательное учреждение Высшего Образования «Военная Академия Материально-Технического Обеспечения Имени Генерала Армии А.В.Хрулева» Министерства Обороны Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский Институт Стратегических Исследований», Федеральное государственное бюджетное учреждение Культуры «Государственная Публичная Историческая Библиотека России» а также «Центральная Городская Публичная Библиотека Имени В.В. Маяковского».