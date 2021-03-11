Борис Листов: Россельхозбанк вложил в экономику Приморья 156 млрд рублей

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов обсудили проекты развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в регионе. Их встреча состоялась в здании Правительства Приморья.

Визит главы опорного банка АПК в регион начался с посещения тепличного комплекса «НК Лотос». Введённый в эксплуатацию в конце 2020 г., «НК «Лотос» стал первым масштабным проектом Приморья в сфере обеспечения продовольственной безопасности края и импортозамещения. В закрытом грунте успешно выращиваются огурцы, помидоры, листовой салат и другие овощи. Банк выступает генеральным партнёром проекта. Проект реализуется на территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский».

«Это не только ради импортозамещения, - говорит генеральный директор компании Вадим Залозный. - Я думаю и об экспорте, хотя сначала намерен обеспечить овощами свой регион. Монголия, Казахстан и приграничный Китай очень заинтересованы в экопродукции, а именно такую мы и будем производить».

Тепличный комплекс «НК Лотос» обеспечивает рабочими местами более 150 человек. На гидропонике планируется выращивать более 28 тысяч тонн зеленных культур и овощей закрытого грунта в год. Мощность теплиц первого этапа составляет 8,5 тысячи тонн продукции. Чтобы обеспечить такую производительность, для поддержания температурного режима в теплицах используется природный газ. Он питает больше 22 000 специальных ламп и сердце тепличного комплекса - 3 уникальных котла мощностью по 10 мегаватт каждый, которые поддерживают заданную температуру теплоносителя. Высокоинтеллектуальная автоматическая система контроля балансирует среду по нескольким десяткам параметров.

В ближайшее время планируется приступить к реализации второго этапа строительства, который будет завершён к 2022 г. Теплицы развернутся на площади около 30 га. Кроме них, на территории комплекса появятся склады, лаборатория и транспортно-логистический центр.

После посещения тепличного комплекса в Администрации края состоялась рабочая встреча в расширенном составе. Помимо Олега Кожемяко и Бориса Листова на мероприятии присутствовали первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина, заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков и министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц.

«Я последовательный проводник идеи того, что Приморье должно быть обеспечено продуктами, произведёнными здесь», - подчеркнул Олег Николаевич, - «от зерна и овощей до мяса и молока».

«За 20 лет своей работы Россельхозбанк вложил в экономику Приморья 156 млрд рублей, из них более 105 млрд - в агропромышленный комплекс. Мы реализовали свыше 46 крупных инвестиционных проектов, имеющих огромное значение для края. Это очень серьезный результат, который говорит об особом внимании Россельхозбанка как проводника государственной политики к важнейшему стратегическом региону страны. Помимо АПК, мы даём импульс развитию сельских территорий, предоставляя людям разнообразные банковские услуги и продукты. Главный из них – это сельская ипотека, благодаря которой российские семьи могут, наконец, решить свои жилищные вопросы», – сказал Борис Листов.

В свою очередь, Олег Кожемяко отметил, что высоко ценит деловое сотрудничество с РСХБ и знает все проекты, в которых банк принял участие или планирует поучаствовать. «Сейчас мы наращиваем темпы производства свинины, птицы, и поддержка производителей со стороны Россельхозбанка очень важна. Также лизинговые схемы по покупке техники имеют большое значение для предприятий Приморья, – подчеркнул он. – Это действительно высокий уровень взаимоотношений, а реализованные проекты не просто важны, а приоритетны для нашего региона. Хотелось бы поблагодарить банк за активное участие в жизни Приморья и выразить убеждённость, что наше сотрудничество будет только крепнуть и развиваться».

В конце дня состоялась встреча с командой Приморского регионального филиала, где Борис Листов пообщался с сотрудниками. На встрече звучали вопросы о дальнейшем развитии филиала и тех задачах, которые необходимо решить. Глава Банка высоко оценил показатели работы филиала и обозначил точки роста на текущий год.

«Акценты, как и раньше, будут сделаны на сервис, качество обслуживания и высокую клиентоориентированность, - сообщил об итогах встречи директор Приморского РФ Алексей Степуро. – Реализация проектов по приведению сети к единому стандарту продолжится: в 2021 г. мы откроем новый офис во Владивостоке и небольшое отделение в Славянке, организуем переезд офисов в Спасске-Дальнем и Фокино, а также, наконец, переедем флагманским офисом в отдельное здание на ул. Прапорщика Комарова. Гармония внешнего оформления и внутренних процессов, отлаженных до совершенства - это неотъемлемая составляющая банка. Ведь мы предоставляем полный спектр услуг как для физических, так и для юридических лиц, и стремимся стать лидером на рынке».