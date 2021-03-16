Александр Копотилов, «Молочная река»: «Мы чувствуем себя уверенно даже в кризисное время»

2020-й для сельхозпредприятия «Молочная река» прошел достаточно комфортно, компания удачно закончила год. Пережить пандемию с легкостью помог замкнутый цикл производства, длинный горизонт планирования и хорошее техническое обеспечение. Об этом Газете Дело рассказал Александр Копотилов, директор ООО «Молочная река».

– Для нас 2020 год мог пройти и хуже, но помогло то, что мы всегда с опережением на год думаем о поставке комплектующих, запчастей, и всего, что с этим связано. Ведь если есть проблемы у партнеров, которые обслуживают наше оборудование, то проблемы касаются и нас.

Кроме того, у нас закрытый цикл – от начала кормопроизводства, производства сырья, которое мы даём на переработку, заканчивая реализацией продукции через собственную розничную сеть. Мы можем контролировать качество нашего продукта на всех этапах – от начала до конца. Мы досконально понимаем всю схему, всю структуру производства. Поэтому 2020 год прошел достаточно комфортно, – подчеркнул Александр Копотилов.

Компания активно обновляет оборудование, пользуется программами господдержки и строит амбициозные планы на будущее.

– Мы занимаемся молочным производством, и, чтобы быть конкурентоспособными на рынке, должны думать о техническом обеспечении предприятия, приобретать современное оборудование. Поэтому программа льготного лизинга для сельхозпроизводителей в этом плане – очень комфортный инструмент.

У нас такая политика: даже при наличии средств, мы просчитываем свою экономику за счет господдержки, в том числе за счет лизинга. Ведь речь идет о больших деньгах: вся техника импортная, стоит очень дорого, а мы к тому же зависим от курса доллара и евро. Поэтому, если бы нам не возмещали затраты по лизингу, работать было намного проблематичнее.

Так, наше предприятие за счёт льготной программы приобрело тяжёлую сельхозтехнику – пропашные тракторы, которые необходимы для заготовки кормов. В качестве партнёров выбрали «РАФТ ЛИЗИНГ», в первую очередь, из-за того, что они быстро принимают решения. А в нашей отрасли оперативность – «сегодня – заявка, завтра – решение» – один из важнейших факторов успеха.

В дальнейших планах у нас – строительство роботизированной фермы, и мы планируем зайти в этот проект и закрыть его «под ключ» уже к началу зимы этого года. С помощью техники и оборудования, которое мы покупаем в лизинг, наше предприятие закрывает весь цикл производства качественного молока от заготовки кормов до реализации готовой продукции. И это позволяет нам чувствовать себя уверенно даже в кризисное время.