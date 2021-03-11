Более 300 тысяч метров жилья построят на территории ИВВАИУ в Иркутске

В Иркутске определены площадки для строительства школы и четырех детсадов на территории бывшего городка ИВВАИУ. Постановление «Об утверждении проекта межевания территории планировочного элемента О-04-03» подписал мэр города Руслан Болотов.

Документ содержит основные сведения о перспективах развития территории бывшего городка ИВВАИУ. В частности, наряду с жилой застройкой общей площадью около 350 тыс. кв. м. предусмотрены строительство нескольких социальных объектов, автодорожной сети, а также общественно-деловая застройка.

Так, в центральной части территории запланировано строительство четырех детских садов общей вместимостью 830 мест, общеобразовательной школы не менее 1500 мест, поликлиники на 450 посещений, спортивного сооружения. Также предусмотрена реконструкция бывшего детсада, в котором разместят ресурсный центр для проведения досуга жителей городка.

– В ближайшие два года планируется начать строительство двух детсадов на 110 и 220 мест. Такой срок связан с этапами жилой застройки, первый из которых рассчитан на 2022-2023 годы. К этому же периоду планируется выполнить обустройство внутриквартального проезда от КПП №2, который будет проложен за домом №199 на улице Советской. Такие мероприятия обеспечат комфортное проживание жителей и новоселов, – пояснила заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации города Олеся Куцакова.