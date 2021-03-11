Еще одну музыкальную школу откроют в Иркутском районе

В сентябре 2021 года в селе Урик планируется открыть музыкальную школу на 80 мест. Для размещения музыкальной школы комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации района приобрел в собственность здание по улице Лунина, 2Б. Там будет проведен капитальный ремонт, сообщает пресс-служба Иркутского района.

– В прошлом году мы так же приобрели здание и сделали ремонт для Хомутовской музыкальной школы. Опыт оказался положительным, поэтому и дальше будем работать в этом направлении. В здании необходимо привести в порядок крышу, отремонтировать фасад и провести благоустройство прилегающей территории. Начало работ запланировано на май этого года, – отметил председатель КУМИ Иркутского района Александр Речицкий.

Ремонт будет проведен за счет средств бюджета Иркутского района.