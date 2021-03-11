196 зараженных коронавирусом выявили в Приангарье за сутки

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области на 11 марта 2021 года. Согласно ее данным, в пятерку лидеров по суточному приросту больных COVID-19 вошел Осинский район, в нем зафиксировано 14 новых случаев.
Из 196 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 69 (всего 20 390),
- в Ангарске – 23 (всего 5 439),
- в Иркутском районе – 15 (всего 3 834),
- в Осинском районе – 14 (всего402).
- в Усть-Илимске – 9 (всего 3 870).
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11 марта 2021
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 20 390,
- Ангарск – 5 439,
- Усть-Илимск – 3 870,
- Иркутский район – 3 834,
- Братск – 3 366.
Всего в Приангарье с начала пандемии коронавирусом заразились 58,1 тыс. человек.