196 зараженных коронавирусом выявили в Приангарье за сутки

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области на 11 марта 2021 года. Согласно ее данным, в пятерку лидеров по суточному приросту больных COVID-19 вошел Осинский район, в нем зафиксировано 14 новых случаев.

Из 196 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 69 (всего 20 390), в Ангарске – 23 (всего 5 439), в Иркутском районе – 15 (всего 3 834), в Осинском районе – 14 (всего402). в Усть-Илимске – 9 (всего 3 870).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 20 390, Ангарск – 5 439, Усть-Илимск – 3 870, Иркутский район – 3 834, Братск – 3 366.

Всего в Приангарье с начала пандемии коронавирусом заразились 58,1 тыс. человек.