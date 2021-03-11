Новости Игорь Кобзев обсудил направления сотрудничества с АФК «Система» Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочую встречу с делегацией ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система». Возглавляет делегацию исполнительный вице-президент АФК «Система» Сергей Семкин. С ним в регион приехали руководители дочерних структур корпорации.



– Благодарю за эту встречу и за интерес, который такая крупная инвестиционная компания, как АФК «Система», проявила к Иркутской области. В перспективе мы планируем наладить сотрудничество в различных сферах экономики. По всем направлениям, которые мы сегодня определим, будет налажена работа по детальному обсуждению и реализации представленных проектов, как в рамках вашего текущего визита, так и в дальнейшем, – обратился к членам делегации Губернатор Игорь Кобзев.



В ходе встречи члены делегации АФК «Система» обсудили с представителями Правительства Иркутской области конкретные направления планируемого взаимовыгодного сотрудничества. Среди них – развитие в регионе медицинских бизнесов; внедрение аппаратно-программного комплекса «Умный Город» и интеллектуальной транспортной системы. Прозвучали предложения по цифровизации инфраструктуры, а также развитию мобильной связи в малых населенных пунктах. Обсуждались возможные совместные проекты по инфраструктурному, дорожному и жилищному строительству. Обсуждалось сотрудничество в лесопромышленном секторе экономики, в том числе по развитию деревянного домостроения.



По итогам поездки в Москве будут проанализированы полученные материалы, сделана экспертиза потенциальных бизнес-проектов и подготовлено большое соглашение о сотрудничестве Иркутской области и АФК «Система».



СПРАВКА

АФК «Система» – крупный частный инвестор в реальный сектор экономики России. Инвестиционный портфель корпорации состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики (телекоммуникации, розничная торговля, высокие технологии, лесозаготовка и лесопереработка, фармацевтика, медицинские услуги, сельское хозяйство, энергетика, финансы, гостиничный бизнес и др.). – Благодарю за эту встречу и за интерес, который такая крупная инвестиционная компания, как АФК «Система», проявила к Иркутской области. В перспективе мы планируем наладить сотрудничество в различных сферах экономики. По всем направлениям, которые мы сегодня определим, будет налажена работа по детальному обсуждению и реализации представленных проектов, как в рамках вашего текущего визита, так и в дальнейшем, – обратился к членам делегации Губернатор Игорь Кобзев.В ходе встречи члены делегации АФК «Система» обсудили с представителями Правительства Иркутской области конкретные направления планируемого взаимовыгодного сотрудничества. Среди них – развитие в регионе медицинских бизнесов; внедрение аппаратно-программного комплекса «Умный Город» и интеллектуальной транспортной системы. Прозвучали предложения по цифровизации инфраструктуры, а также развитию мобильной связи в малых населенных пунктах. Обсуждались возможные совместные проекты по инфраструктурному, дорожному и жилищному строительству. Обсуждалось сотрудничество в лесопромышленном секторе экономики, в том числе по развитию деревянного домостроения.По итогам поездки в Москве будут проанализированы полученные материалы, сделана экспертиза потенциальных бизнес-проектов и подготовлено большое соглашение о сотрудничестве Иркутской области и АФК «Система».СПРАВКААФК «Система» – крупный частный инвестор в реальный сектор экономики России. Инвестиционный портфель корпорации состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики (телекоммуникации, розничная торговля, высокие технологии, лесозаготовка и лесопереработка, фармацевтика, медицинские услуги, сельское хозяйство, энергетика, финансы, гостиничный бизнес и др.). eg

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