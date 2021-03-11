Фонд «Сколково» планирует открыть компанию-оператора в Иркутской области

Губернатор Игорь Кобзев и вице-президент Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин обсудили возможность создания регионального оператора Фонда в Иркутской области на базе ООО «БАЙКАЛ.ЦЕНТР». Встреча сторон состоялась сегодня, 11 марта, в Правительстве региона.

Правительство Иркутской области и Фонд «Сколково» на протяжении ряда лет ведут совместную работу по развитию инновационной экономики, внедрению в практику передовых научных достижений, развитию технологий, распространению современных научно-технических знаний.

– Инфраструктура инновационной деятельности региона имеет существенные предпосылки для организации деятельности Фонда «Сколково». Мы готовы выступить площадкой для реализации проектов Фонда прежде всего в области экологии, в различных сферах экономики: промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, медицине и многих других отраслях. Уверен, мы сумеем определить перспективные направления сотрудничества с участием региональных институтов развития и индустриальных партнёров Фонда «Сколково»,- прокомментировал глава региона.



Вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин подчеркнул, что Фонд заинтересован, чтобы развитие работы шло по всей России. Региональные операторы созданы в 16 регионах. Иркутская область должна стать следующей площадкой.



– В Иркутской области развито активное сообщество предпринимателей, бизнес сообщество, научная, университетская среда. Ну и, конечно, здесь есть Байкал, который является жемчужиной не только всей России, но и всей планеты. Мы обязаны сотрудничать с таким регионом как Иркутская область. Сегодня мы обсудили многие вопросы экологической повестки, которую, несомненно, поддерживаем. В «Сколково» есть ряд технологий, которые окажутся полезными для Байкальского региона, - сказал Юрий Сапрыкин.



Создание регионального оператора в регионе позволит объединить участников инновационного процесса на единой платформе, выработать совместный план деятельности, скоординировать усилия в развитии инноваций. ООО «БАЙКАЛ.ЦЕНТР» как региональный оператор выступит объединяющей структурой технопарков и индустриальных парков, институтов поддержки, а также научно-исследовательских институтов в регионе.



Внедрение системы по стандартам Сколково в Иркутской области позволит получить компаниям-участникам дополнительные преференции: налоговые льготы, финансовую поддержку, услуги в области интеллектуальной собственности.



Справка:

Цель Фонда «Сколково» - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности.



Число резидентов «Сколково» превысило 2700. Фонд оказывает комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. В 2019 году выручка резидентов составила более 100 млрд рублей. С 2019 года закон позволяет любой организации, занимающейся исследовательской деятельностью на территории России, получить доступ ко всем сервисам и льготам Инновационного центра.

На территории Инновационного центра «Сколково» расположен Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), входящий в топ-100 молодых университетов мира по версии Nature Indeх. Инфраструктуру Инновационного центра составляют, в частности, крупнейший в Европе Технопарк и исследовательские центры индустриальных партнеров.

В настоящее время Правительство Российской Федерации проводит трансформацию системы институтов развития, предусматривающую их интеграцию в управленческий периметр ВЭБ.РФ. На базе ВЭБ.РФ создаётся централизованный инвестиционный блок для реализации проектов, способствующих достижению национальных целей развития.