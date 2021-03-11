Благодаря центру медицинской помощи En+ Group спасли заразившуюся COVID-19 жительницу Железногорска-Илимского

В рамках профилактики распространения вируса COVID-19 24 декабря 2020 года En+ Group запустила программу оказания консультационных услуг для сотрудников энергетических предприятий в Иркутской области, Красноярском крае, Миассе и Нижнем Новгороде. Работники могут бесплатно получить консультацию в режиме online по вопросам, связанным с COVID-19, нарушением функций дыхания, пневмонии, антибактериальной терапии, а также обсудить результаты компьютерной томографии. При необходимости врачи организовывают госпитализацию под личное наблюдение в медицинские центры для пациентов с COVID-19.

В конце декабря в Железногорске-Илимском в центр обратилась инженер-технолог «Байкалэнерго», входящей в состав En+ Group. Врач назначил стационарное лечение коронавирусной инфекции в Железногорской районной больнице. Но позже медики решили перевести сотрудницу в Районную больницу №2 Братска из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Больную экстренно транспортировали на вертолете санитарной авиации в Братск. Сотрудница поступила в отделение в тяжелом состоянии и была переведена в реанимацию на 4 дня. Инженеру-технологу была оказана необходимая медицинская помощь, и уже 12 января она была выписана для продолжения лечения в амбулаторных условиях.

Всего в Консультационный центр медицинской помощи En+ Group поступило более 7 000 обращений сотрудников по вопросам диагностики и лечения заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Дистанционные консультации проводятся в круглосуточном режиме как для сотрудников энергопредприятий компании, так и для членов их семей. На постоянной связи лучшие врачи-терапевты медицинских учреждений городов присутствия.

Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по персоналу En+ Group:

«Несмотря на то, что пик заболеваемости коронавирусной инфекции в России был пройден и многие работники En+ Group уже прошли вакцинацию, рано терять бдительность. Мы видим, что такие медицинские консультации востребованы, в том числе и для полноценного восстановления после болезни. Мы стремимся использовать все возможности для предотвращения распространения вируса, обеспечения максимальной защиты здоровья сотрудников и непрерывной операционной деятельности активов, в том числе, занимающихся жизнеобеспечением регионов».

Помимо программы оказания консультационных медицинских услуг, En+ Group были с началом пандемии предприняты беспрецедентные меры: организованы оперативный штаб и Горячая линия по оказанию помощи, часть сотрудников была переведена на удаленный режим работы. En+ Group закупила средства индивидуальной защиты, медицинскую технику и медикаменты для медицинских учреждений в регионах присутствия. Общие инвестиции Компании на медицинскую помощь в 2020 году составили около 6 миллиардов рублей, 4 из которых металлургический бизнес En+ Group вложил в строительство современных медицинских центров для больных внебольничной пневмонией в 7 городах, возведенные по инициативе общественного деятеля Олега Дерипаски. По его словам, пандемия должна людей не разъединять, а объединять, поэтому важно реализовывать проекты взаимопомощи, в том числе в сфере медицинского обслуживания.