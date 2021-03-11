Малые спортивные площадки появятся в семи районах Иркутской области

Министерство спорта Иркутской области объявило о проведении рейтингового отбора муниципальных образований для передачи спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, предназначенных, в частности, для подготовки и сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Спортплощадки создаются в области в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Об этом сообщил заместитель министра спорта Приангарья Павел Богатырев.

- В этом году уже заключен государственный контракт на приобретение спортивно-технологического оборудования для трех малых спортивных площадок. В прошлом году было закуплено и передано муниципальным образованиям семь комплектов оборудования для создания площадок в Чунском, Казачинско-Ленском, Шелеховском, Усть-Удинском, Качугском, Усольском и Жигаловском районах. Монтаж этих площадок начнется в теплое время в этом году, - рассказал Павел Богатырев.

В рейтинговом отборе на передачу оборудования для создания малых спортивных площадок могут принять участие только муниципальные районы. При этом территории должны соответствовать следующим условиям: наличие прав на земельный участок; наличие в местном бюджете средств на проведение подготовительных работ; наличие центров тестирования по выполнению нормативов ГТО и другие. Муниципальные образования, являющиеся победителями рейтингового отбора прошлых лет, участвовать в отборе не могут.