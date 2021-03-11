Кто должен убирать снег на плотине ГЭС в Иркутске

​Администрация Иркутска готовит обращение в Росприроднадзор по факту складирования снега на плотине ГЭС, сообщает пресс-служба мэрии.

Во время выезда специалистов отдела экологической безопасности и контроля комитета городского обустройства администрации Иркутска на объект составлен акт осмотра, в котором отражены предполагаемые нарушения. Материалы будут переданы в межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и Байкальской природной территории.

– Плотина ГЭС находится в водоохранной зоне, а также частично попадает в границы 2 и 3 поясов Ершовского водозабора. В соответствии с этим, собственник сооружения – ООО «ЕвроСибЭнерго – Гидрогенерация» – должен обеспечить соблюдение условий содержания объекта в соответствии с федеральным законом «Об охране окружающей среды». Снег, который сегодня складируется на плотине, может быть загрязнен реагентами, техническими жидкостями, нефтепродуктами. В последствии данные массы в виде сточных вод могут попасть в реку, что повлечет возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, животным и растениям, – отметил начальник отдела экологической безопасности и контроля комитета городского обустройства Игорь Быченко.

Правовую оценку сложившейся ситуации дадут надзорные органы.