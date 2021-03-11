Игорь Кобзев потребовал от глав муниципалитетов принять меры по отлову бродячих собак

С начала года в области зафиксировано 215 жалоб на бездомных собак, сообщают в администрации области.

– Нельзя доводить дело до самосуда, допускать излишнюю жестокость по отношению к животным. Мы должны найти тонкую грань между соблюдением прав человека и прав животных, – сказал губернатор.

На эти цели органам местного самоуправления перечислено около семь миллионов рублей. В стадии заключения контракты еще в двух муниципальных образованиях. По данным ветеринарной службы Иркутской области, по исполнению контрактов отловлено 389 собак, из них стерилизовано, вакцинировано – 199, пристроено, возвращено владельцам – 55, возвращено в среду обитания – 91 особь, содержатся в приютах – 243 животных.

По итогам совещания было предложено провести встречу с представителями администраций муниципалитетов по вопросам совершенствования закупочной документации и разъяснения порядка оплаты за оказанные подрядчиками услуг.