Задержана банда, которая незаконно экспортировала лес из Иркутска в Китай на 1 млрд рублей

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила на официальном сайте, что задержана группировка, состоящая из семерых жителей Иркутска, которая незаконно экспортировала лесоматериалы объемом 92 тысячи кубометров из Приангарья в Китай на сумму более 1 миллиарда рублей.

По информации прокуратуры, преступники для экспорта использовали фирмы-однодневки. Им удалось осуществить восемь поставок в период с 2018 до 2020 года.

Возбуждены два уголовных дела по факту создания и участия в преступном сообществе группы лиц, занимающихся незаконным оборотом древесины. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

Предполагаемым преступникам предъявлено обвинение, всем избрана мера пресечения, двое лиц заключены под стражу, один – находится под домашним арестом. По уголовным делам проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, круга виновных лиц.