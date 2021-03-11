Палата представителей конгресса США в ночь на четверг утвердила пакет поддержки экономики размером $1,9 трлн.

Сенат одобрил программу вливаний —вторую в США с начала пандемии — 6 марта, и теперь для вступления в силу ей не хватает только подписи президента Джо Байдена. Чуть больше половины заложенных в план денег ($1 трлн) будет направлено на программы помощи населению. Из них $410 млрд пойдет на прямые выплаты гражданам в виде чеков от правительства на сумму $1,4 тыс. Кроме того, до сентября продлевается федеральная надбавка к пособиям по безработице в размере $300 в неделю. $3,6 тыс. составят пособия на ребенка. В пакет также включены $160 млрд на программы вакцинации и тестирования, $360 млрд на государственную помощь, $25 млрд на помощь ресторанам, $170 млрд на открытие школ.

Для рынков акций по всему миру и прежде всего в США новость однозначно очень хорошая. Приток в акции может составить около $150 млрд, или 37% от средств, которые получат американцы, показал опрос инвесторов, проведенный Deutsche Bank. Вопрос, конечно, как быстро новые деньги доберутся до биржи. Среди российских фишек в выигрыше будут бумаги с наибольшей капитализацией free float — «Газпром», «Лукойл», «Сбер» и т.д. В принципе, они и составляют основу индекса РТС и индекса МосБиржи. Изначально российские фондовые индексы оценивали капитализацию в лоб, весь индекс РТС был «Юкос» плюс «Сибнефть». Однако, затем в соответствии с международной практикой стала учитываться только капитализация акций, которые находятся в свободном обращении.

Ну и, конечно, ключевой вопрос. Почему в России нельзя разбрасывать деньги «с вертолета», как в США? Ответ прост: рубль в отличие от доллара не резервная валюта. Такие действия несут в себе высокий риск инфляции, которую мы все прекрасно помним по началу 90-х годов.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»