Архитектурный фестиваль «АрхБухта» открылся в Приангарье

Организаторы XV Всероссийского архитектурного фестиваля «АрхБухта» сообщили на официальной странице мероприятия «ВКонтакте» об открытии события.

Фото со страницы «АрхБухты» в соцсети «ВКонтакте»

Участие в нем примут 20 команд студентов по направлениям архитектуры и строительства ИРНИТУ, а также практикующие архитекторы, дизайнеры, урбанисты из Иркутска, Новосибирска, Самары и Москвы – всего более 100 человек.

В течение четырех дней им предстоит создавать свои арт-объекты. Мероприятие пройдет в арт-резиденции «Порт Ольхон» на острове Ольхон.

Итогом проекта станут 20 объектов, выполненных из местных материалов. Арт-объекты станут функциональными элементами развивающейся среды резиденции и всего поселка Хужир.

«Темой этого года стала «Телепортация» – это дало участникам свободу в создании идеи и способность «перемещаться» во времени и пространстве. Юбилейный фестиваль стал связующим звеном всех мероприятий от «Бухарта» 2007 года до «АрхБухты» наших дней», – отмечают организаторы.