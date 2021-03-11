Парк с амфитеатром для концертов и мостом обустроят в Тайшете за 131,5 млн рублей

Администрация Тайшета Иркутской области объявила тендер на обустройство городского парка, работы обойдутся в 131,5 миллиона рублей, сообщает RosTender.info.

Согласно материалам тендера, в парке построят вело-пешеходную дорожку с мостом, открытый амфитеатр со сценой для торжеств и концертов. В парке будет выделена историко-мемориальная зона, где установят стелу и отреставрируют памятник на месте братской могилы борцов за советскую власть.

В спортивной зоне парка оборудуют спортплощадки и детскую игровую площадку, в культурно-досуговой зоне появится стена для творчества. В парке проведут озеленение и создадут рокарий – каменистый сад.

Заявки на участие в тендере принимают до 17 марта, итоги закупки подведут 19 марта. Территорию планируется обустроить к концу октября 2021 года.