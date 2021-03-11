Мэрия Иркутска пожалуется в Росприроднадзор на кучи снега на плотине ГЭС

Администрация Иркутска на официальном сайте сообщила, что намерена пожаловаться в региональное управление Росприроднадзора на складирование снега на плотине ГЭС.

«Плотина ГЭС находится в водоохранной зоне, а также частично попадает в границы 2 и 3 поясов Ершовского водозабора. В соответствии с этим собственником сооружения – ООО «ЕвроСибЭнерго – Гидрогенерация» – должно быть обеспечено соблюдение условий содержания объекта в соответствии с федеральным законом «Об охране окружающей среды», – приводятся в сообщении слова начальника отдела экологической безопасности и контроля комитета городского обустройства администрации Иркутска Игоря Быченко.

По информации мэрии, складирование осадков недопустимо, поскольку снег, расположенный на плотине, может быть загрязнен реагентами, техническими жидкостями, нефтепродуктами. После того, как он растает, химикаты могут попасть в реку и навредить здоровью граждан, животным и растениям.

Правовую оценку сложившейся ситуации дадут надзорные органы. «При подтверждении выявленных фактов, собственнику объекта грозит административная ответственность в виде крупного штрафа».