Антимонопольный орган Китая может наложить на Alibaba рекордный штраф

Самый большой корпоративный штраф в истории страны получал Qualcomm – 975 млн долларов, сообщает РБК.

Антимонопольные органы КНР рассматривают возможность наложения рекордного штрафа на онлайн-ретейлера Alibaba. Размер штрафа превысит $975 млн, которые американский производитель микросхем памяти Qualcomm заплатил в 2015 году за нарушение антимонопольных законов страны. Эта выплата на данный момент является крупнейшей в корпоративной истории Китая.

Помимо выплаты штрафа, Alibaba также придется отказаться от практики заключения эксклюзивных договоров с поставщиками, в соответствии с которой, по мнению регуляторов, технологический гигант ограничивал некоторых поставщиков, которые продавали свои товары также на онлайн-платформах конкурентов, в том числе на JD.com. По словам одного из источников WSJ, конкретные меры по исправлению ситуации, которые придется предпринять Alibaba, скорее всего, будут выработаны только после объявления решения регуляторов.

Власти Китая также рассматривают возможность продажи некоторых активов Alibaba, не связанных с онлайн-торговлей. Представители Alibaba от комментариев WSJ отказались. Государственное управление по регулированию рынка Китая (SAMR) не ответила за запрос издания.