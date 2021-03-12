Пожар площадью в 760 квадратных метров ликвидировали в селе Ершова

Горели два гаража, в одном из них находился крупный скот, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Возгорание произошло в селе Ершова Усть-Илимского района Иркутской области. Горели два гаражных бокса. В одном из боксов, площадью 758,5 кв.м. На момент прибытия первого подразделения из посёлка Эдучанка, что в 42 километрах от места пожара, гаражный бокс горел по всей площади.

Во втором строении, размером 25 кв.м., содержался крупный скот. 4 коровы и 3 лошади были спасены от пожара. Огнём повреждена кровля на площади 2 кв.м. Угрозы дальнейшего распространения огня нет.

В настоящее время ликвидация пожара продолжается. На месте пожара работают два пожарных расчёта Пожарно-спасательной службы Иркутской области из населённых пунктов Эдучанка и Седаново.