Рекорд скорости поставили на льду Байкала

Анастасия Бухинник сумела разогнать свой байк до 197,7 километра в час, сообщает Российская газета.

На озере Байкал в канун 8 марта завершился международный фестиваль скорости «Байкальская миля». Он ежегодно проходит зимой на восточном берегу озера Байкал, но на этот раз по причине пандемии коронавируса был вынужден изменить свой формат и успешно прошел в виде автомотопробега «Гранд Тур "Байкальская миля 2021"».

Его старт был дан 20 февраля 2021 года из Москвы от Музея Победы на Поклонной горе. Оттуда на Байкал отправилось 17 экипажей, состоящих из участников фестиваля прошлых лет, новых команд, журналистов и блогеров. Гранд Тур прошел по семи маршрутам, охватив такие города, как Нижний Новгород, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень, Красноярск, Иркутск и многие другие.