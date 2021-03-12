Опубликован список дорогостоящих автомобилей для расчета транспортного налога на 2021 год

На сайте Минпромторга России опубликован Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. для расчета транспортного налога за 2021 год. По сравнению с аналогичным перечнем 2020 года в него дополнительно включены такие марки и модели автомобилей, как Skoda KODIAQ SportLine, Toyota Fortuner 2.8 Elegance, Citroen SpaceTourer BUSINESS LOUNGE XL, Peugeot TRAVELLER Business VIP Long.

Налог на автомобили, вошедшие в Перечень, рассчитывается с применением повышающих коэффициентов от 1,1 до 3 в зависимости от года выпуска авто и его средней стоимости:

1,1 - для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более трех лет;

2 - при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн рублей и не более пяти лет с года выпуска;

3 - при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн рублей и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн рублей не старше 20 лет.

Понятие «средняя стоимость легкового автомобиля» в НК РФ не определено и налоговыми органами самостоятельно не используется. В соответствии с п. 2 ст. 362 НК РФ определение порядка расчета средней стоимости легковых автомобилей для исчисления налога относится к компетенции Минпромторга России. Такой порядок утвержден и применяется с 2014 года. На его основании Минпромторг России ежегодно формирует Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей, который публикуется не позднее 1 марта.

Основанием для исчисления налога с учетом повышающего коэффициента является включение соответствующей марки (модели, версии) автомобиля в указанный перечень на определённый налоговый период.

Для физических лиц налоговые органы рассчитают транспортный налог в соответствии с Перечнем 2021 года в 2022 году. Организации – владельцы автомобилей рассчитывают налог самостоятельно с применением повышающих коэффициентов и уплачивают в течение 2021 года авансовые платежи по нему, если законом субъекта РФ эта обязанность для них не отменена.