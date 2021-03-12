После перехода на удаленку четверти сотрудников урезали зарплату

При этом 15% отметили, что у них выросла зарплата, а у более половины опрошенных (57,1%), оплата труда не изменилась вообще.

27,9% сотрудников российских компаний рассказали о снижении заработной платы с момента перехода на удаленную работу, показал опрос разработчика CRM для бизнеса «Мегаплан» среди 1546 сотрудников и руководителей МСБ.

По результатам исследования выяснилось, что 43% сотрудников МСБ не в курсе, что, согласно новым поправкам в ТК РФ, работодатель в некоторых случаях, среди которых пандемия, обязан обеспечивать дистанционных работников необходимым оборудованием и компенсировать им затраты в связи с осуществлением трудовой функции. 22,6% ответили, что не в курсе нововведений в ТК, однако какие-то компенсации все же получили. 18,1% рассказали, что в курсе новых поправок, однако работодатель их не соблюдает.

Лишь 15,7% оказались в курсе поправок о дистанционной работе, а компании, в которых они работают, соблюдают все нововведения ТК.

Несмотря на это, 70,4% респондентов рассказали, что компании не обязывают своих сотрудников пользоваться исключительно корпоративной техникой и разрешают пользоваться собственной. 29,6% ответили, что в их компаниях разрешено использовать в работе только ту технику, которую предоставил работодатель.

60,6% участников исследования отметили, что в их компаниях в период удаленки работодатель стал больше следить за временем начала рабочего дня сотрудников: 34,1% рассказали, что им необходимо отписываться руководству или в рабочем чате о том, что они приступили к работе, а за 26,5% работников следят с помощью специализированного софта.

18,1% опрошенных сотрудников рассказали о том, что в их компаниях не дают отпуска в период удаленки.

11,8% ответили, что их работодатели против отпусков на удаленке и с большой неохотой согласовывают их, а 10,8% признались, что руководство ограничило продолжительность отпуска в период дистанционной работы. Однако больше половины респондентов (59,2%) ответили, что в их компаниях отпуска оформляют по-прежнему в штатном режиме, несмотря на удаленку.

22,6% участников исследования рассказали, что их работодатели запрещают брать больничный в период удаленной работы, однако большая часть опрошенных (77,4%) ответила, что в их компаниях уважительно относятся к болезни сотрудников и не препятствуют возможности взять больничный.

На вопрос о том, внес ли работодатель сведения об удаленке в трудовые книжки работников по запросу, утвердительно ответили почти четверть опрошенных сотрудников (26,1%). 24,4% опрошенных признались, что не подавали заявку, а 13,2% отметили, что сведения об удаленке не были внесены даже тем, кто подавал заявки. 36,2% оказались вообще не в курсе этой инициативы.

На вопрос о том, появились ли штрафы в компаниях с момента перехода на удаленку, более половины респондентов (58,2%) ответили отрицательно, 28,2% рассказали, что штрафы в их компаниях были и до удаленки, а 13,6% признались, что из-за дистанционной работы их работодатели ввели новые штрафы.

Среди самых распространенных причин для штрафа опрошенные сотрудники назвали невыполненную в срок задачу (45,8%), 20,8% – если сотрудник меняет рабочее место без предупреждения руководства, 19,2% – если работник ответил руководителю или клиенту позднее регламентированного срока, а 12,5% – за позднюю авторизацию в системе учета рабочего времени. 1,7% сотрудников в числе поводов для штрафа назвали опоздания и ситуации, созданные работником, от которых пострадали интересы клиента.

Конфликты в период удаленки, из-за которых работники были вынуждены обратиться в Трудовую инспекцию, возникали у 36,9% опрошенных. Однако 22,6% удалось уладить ситуацию с руководством компании в итоге самостоятельно.

«Результаты опроса демонстрируют недостаточную осведомленность сотрудников МСБ об изменениях в Трудовом кодексе РФ, – прокомментировал Сергей Козлов, генеральный директор разработчика CRM для бизнеса «Мегаплан». – Более того, часть работодателей не просто не поставили в известность своих сотрудников о нововведениях, но полностью проигнорировали и в отдельных случаях даже пошли наперекор государственным инициативам. Слабая осведомленность говорит о том, что сотрудников компаний необходимо активнее информировать об их трудовых правах. Кто это должен делать? Разумеется, в первую очередь работодатель, а во вторую – само государство».