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Набиуллина исключила выпуск банкноты в 10 тысяч рублей

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Банк России не планирует выпускать банкноты в 10 тыс. руб. или монеты в 50 руб., сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью газете «Известия».

– Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50 рублей, ни банкноту в 10 тыс. рублей. У 50-рублевой монеты, возможно, и есть преимущества, хотя и неочевидные, но мы видим, что граждане не очень сильно любят рассчитываться монетами,– сказала она.

При этом для кредитных организаций, по словам главы ЦБ, это чревато дополнительными затратами на наладку оборудования.

– Нам кажется, что эти расходы превышают потенциальную, да и то сомнительную выгоду, – добавила она.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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