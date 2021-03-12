Набиуллина исключила выпуск банкноты в 10 тысяч рублей

Банк России не планирует выпускать банкноты в 10 тыс. руб. или монеты в 50 руб., сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью газете «Известия».

– Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50 рублей, ни банкноту в 10 тыс. рублей. У 50-рублевой монеты, возможно, и есть преимущества, хотя и неочевидные, но мы видим, что граждане не очень сильно любят рассчитываться монетами,– сказала она.

При этом для кредитных организаций, по словам главы ЦБ, это чревато дополнительными затратами на наладку оборудования.



– Нам кажется, что эти расходы превышают потенциальную, да и то сомнительную выгоду, – добавила она.