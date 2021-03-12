Тыва названа самым «спящим» регионом Сибири

13 марта отмечают Всемирный день сна. Самым «спящим» регионом в Сибирском федеральном округе является Тыва: там в среднем за день женщины тратят на сон 9 часов 10 минут, мужчины – на 9 минуток меньше, сообщает Иркутскстат.

Самые бессонные сибиряки живут в Хакасии и Алтайском крае, у них на сон уходит меньше восьми с половиной часов.

Жители Приангарья тратят на сон чуть больше 8 часов. По выходным женщины позволяют себе поваляться в постели в среднем 9 с половиной часов, мужчины – чуть больше – 9 часов 43 минуты. А в среднем за день недели в Иркутской области сложился абсолютный паритет: и слабый, и сильный пол проводит в постели 8 часов 41 минуту.