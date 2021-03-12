В Слюдянке заработал новый мусорный полигон

В п. Слюдянка начала свою работу вторая мусороперегрузочная станция, запущенная в зоне Юг-2 Иркутской области с начала 2020 г. Запуск новой станции позволит снизить с июля тариф на услугу по обращению с ТКО на 13%, сообщает пресс-служба регионального оператора “РТ-НЭО Иркутск”.

Станция мощностью 40 000 тонн/год была построена на территории пункта временного накопления отходов, который стихийно появился в Слюдянке более 20 лет назад и превратился в несанкционированную свалку. Складирование мусора в природоохранной зоне оказывало негативное воздействие на окружающую среду, но теперь, после строительства мусороперегрузочной станции, весь этот мусор будет компактно спрессован и при помощи мультилифта вывезен на санкционированный полигон для дальнейшего захоронения.

Возведение станции началось в 2020 году, для ее строительства региональный оператор самостоятельно разработал полуавтоматическую систему перемещения контейнеров, а из Чехии был заказан пресс, соответствующий Европейским стандартам. Кроме того, двухуровневая конструкция станции позволит добавить дополнительное оборудование без переустройства общего каркаса, и тем самым, в перспективе, увеличить перегрузочную мощность всего комплекса.

Новая мусороперегрузочная станция позволит не только уменьшить нагрузку на полигон, но и сократить транспортные издержки.